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СМИ узнали, когда Сенцову вручат премию Сахарова

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Премию украинскому режиссеру присудили год назад. В Европарламенте Сенцова ждут для вручения 22 октября.
Сенцова ждут в Европарламенте
Сенцова ждут в Европарламенте

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову 22 октября в Европарламенте вручат премию Сахарова. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Сенцов получит свою премию Схарова 23 октября в Страсбурге", - написала журналист сначала.

Но вскоре уточнил, что церемония состоится 22 октября.

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что готов приехать в Украину, чтобы вручить премию Сенцову.

Напомним, Европарламент присудил премию Сахарова Сенцову в октябре прошлого года.

Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

 

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Теги: премия, Сахаров, Европарламент, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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