От растаможки "евроблях" получили в разы больше запланированного

Бюджет-2019 предполагал, что растаможка принесет 1 млрд грн, но за восемь месяцев уже поступило 7,1 млрд грн.

Бюджет получил от растаможки "евроблях" в 7 раз больше запланированного segodnya.ua

С января по август 2019 года в госбюджет Украины поступило в семь раз больше платежей от растаможивания "евроблях", чем ожидалось. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады в пятницу, 27 сентября.

Комитет по вопросам бюджета рассмотрел заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 01.01.2015 г. до дня вступления в силу закона от 08.11.2018 г. № 2611-VIII О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств", - указано в сообщении.

Отмечается, что такие платежи зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и направляются Пенсионному фонду: при годовом плане в сумме 1 млрд грн за восемь месяцев 2019-го поступило 7,1 млрд грн, или в семь раз больше.

Как известно, 22 августа вступило в действие решение о штрафах за нерастаможенные "евробляхи".

Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

Позже из-за протестов "евробляхеров" Рада продлила льготный период с 180 до 270 дней.

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