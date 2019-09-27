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Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении

Комментариев: 1
Ему вменяют хищение 20 млн. долларов из Ошадбанка.
Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении
Экс-нардепу Березкину сообщили о подозрении
gordonua.com

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении народному депутату 8-го созыва Станиславу Березкину. Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Фейсбук.

В ведомстве заявляют, что в ходе расследования собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший нардеп Березкин как бенефициар группы компаний “Креатив“ в конце 2013 – начале 2014 годов “организовал завладение средствами государственного банка АО “Ощадбанк“ в сумме 20 млн. долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения“.

Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было, - сообщает САП.

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Средства после их получения на счет одной из компаний группы “Креатив“ были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний.

В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО“ Ощадбанк “приобретено активы в г. Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа, - сообщают в САП.

Напомним, ГБР заочно уведомило экс-депутата Жеваго о подозрении в растрате.

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Теги: САП, станислав березкин, коррупция, Ощадбанк
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Комментариев (1)
T-REX2    27.09.2019, 20:06
Оценка:  0
T-REX2
судя по фото-мабуть з"їв
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