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Средняя зарплата украинцев резко снизилась

Комментариев: 4
Зарплата украинцев в августе снизилась на 434 грн. Самая высокая зарплата в Киеве, а самая низкая - на Буковине. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.
Зарплаты украинцев резко упали
Зарплаты украинцев резко упали
Корреспондент.net

В августе 2019 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн). Об этом сообщает Госслужба статистики в пятницу, 27 сентября.

Относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 15694 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8017 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 18649 грн, самую низкую - Охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 7067 грн и Временное размещение и организация питания - 7015 грн и Образование - 7349 грн.

 
 

Напомним, что в проекте бюджета на 2020 год минимальная зарплата на 550 грн выше. Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.

Как изменились доходы украинцев за три года

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Теги: зарплаты, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    27.09.2019, 20:25
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Высокий курс гривны - значит, избыток долларов. Но долларов тоже нет. А между тем Киевский монетный двор усиленно печатает миллиарды гривен. И когда их выбросят в оборот, зарплата в 200 долларов покажется огромной
T-REX2    27.09.2019, 20:22
Оценка:  +1
T-REX2
Везет людям! Я 3750 чистыми в Киеве получаю
КульныйПэрэць    27.09.2019, 20:18
Оценка:  +3
КульныйПэрэць
И это ещё идёт речь об официальной зарплате(без учёта 20% налогов).На руки же мало кто в мемяц получает более 8000 гривен в месяц,обычно 6000-7000,при пятидневной рабочей неделе.Между тем,цены и тарифы не прекращают рост.А потому бедность никуда не пропадает.
Брюква_и_Клюква    27.09.2019, 20:21
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Вот, молодец, Перец! Я с тобой согласен по сути
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