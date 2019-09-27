Средняя зарплата украинцев резко снизилась

Зарплата украинцев в августе снизилась на 434 грн. Самая высокая зарплата в Киеве, а самая низкая - на Буковине. В большинстве областей люди получают зарплату в пределах 8-9 тыс грн.

В августе 2019 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн). Об этом сообщает Госслужба статистики в пятницу, 27 сентября.

Относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 15694 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8017 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере Финансовая и страховая деятельность - 18649 грн, самую низкую - Охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 7067 грн и Временное размещение и организация питания - 7015 грн и Образование - 7349 грн.

Напомним, что в проекте бюджета на 2020 год минимальная зарплата на 550 грн выше. Кабмин в проекте Госбюджета на 2020 год предложил поднять минимальную зарплату до 4723 гривен.

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