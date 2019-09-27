Под Одессой обвалился мост: маршрутки продолжают ездить

На участке моста неизвестные лица украли несущие металлоконструкции. Мост обвалился, движение перекрыли, но ремонт начнут, когда будут подходящие погодные условия.

В Болградском районе Одесской области обвалился автомобильный мост из-за кражи несущих металлоконструкций. Об этом сообщает УНИАН в пятницу, 27 сентября.

На участке дороги Т-16-06 Болград - Кубей приостановлено движение автомобильного транспорта в связи с повреждением дороги.

По информации РГА, на этом участке (мост) неизвестные лица украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты, что привело к обвалу. В настоящее время к месту обвала выехало руководство Болградской райгосадминистрации и другие службы района для принятия соответствующих мер. В ближайшее время начнутся восстановительные работы. Водителям предлагают альтернативный маршрут - проезд до села Кубей возможен через дорогу Васильевка - Калчевой - Кубей.

Как сообщил и.о. председателя Болградской РГА Андрей Кучмиев, из-за обвала моста принято решение ограничить движение. Восстановительные работы начнутся, когда наступят благоприятные погодные условия.

По словам очевидцев, до прибытия на место ЧП представителей соответствующих служб, некоторые водители принимали решение ехать по остаткам моста - проезжали рядом с огромным провалом. В частности, так поступил водитель одного из рейсовых автобусов, пассажиры которого прошли по разрушенному мосту пешком. Сейчас проезд перекрыт.

Напомним, что ранее на "мосту Кличко" задержали пьяного водителя мопеда.

Также сообщалось, что в Киеве недавно отремонтированный мост начинает разрушаться.

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