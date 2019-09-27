На Киевщине чиновников подозревают в миллионных хищениях на ремонте дорог

Главам сельсоветов в поселках Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы вручили письменное уведомление о подозрении.

Прокуратура сообщила о подозрении троим главам сельских советов Киевской области в хищении выделенных на ремонт дорог 2,4 млн гривен. Об этом сообщает прокуратура Киева в пятницу, 27 сентября.

"Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе, сообщается о подозрении главам трех сельских советов Киевской области", – говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

"Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен", – говорится в сообщении.

Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Ранее СБУ раскрыла факт хищения более 3,5 млн гривен на ремонте автодорог в Киевской области. Присвоенные в результате сделок средства злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций.

Также сообщалось, что заместителя гендиректора КО Киевзеленстрой подозревают в присвоении 10 млн гривен, предназначенных для благоустройства парка Партизанская Слава в Дарницком районе столицы.

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