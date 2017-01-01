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Тела троих людей нашли возле железной дороги в Запорожской области

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Трупы были обнаружены вблизи железнодорожного полототна. Рассматривается версия смертельных травм от поезда.
В Запорожской области расследуют смерть троих людей у железной дороги
В Запорожской области расследуют смерть троих людей у железной дороги
Спутник

В Запорожской области были найдены тела трех человек, которые, вероятно, были смертельно травмированы электропоездом. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб, бросившись под поезд. Это была его вторая попытка суицида.

А в Полтавской области грузовой поезд наcмерть сбил женщину.

 

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Теги: смерть, Поезд, железная дорога, Запорожская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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