Трое глав сельсоветов разворовали более 2 млн гнрн на ремонте дорог

Коррупционеры предстанут перед судом.

Будут судить глав сельсоветов Хотяновки, Новоселок и Новых Петровец Вышгородского района https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева сообщила о подозрении председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельсоветов Киевской обл. по факту хищения 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

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По данным следствия, в течение 2017-2018 гг. должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

“Работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн. гривен“, - отметили в прокуратуре.

27 сентября главам сельсоветов вручено письменное уведомление о подозрении по ч.2 ст.367 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, о разоблачении схемы хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Киевской области, в прокуратуре сообщили в июле 2019 г.

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Тогда о подозрении было сообщено директору подрядной организации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК и проведены обыски по месту работы и жительства, в ходе которых изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.

Как сообщалось 27 августа, Жители Осокорков сами ремонтируют дорогу, которой официально не существует.

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