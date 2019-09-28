В Черновцах родилась девочка с двумя головами

Этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов - у младенца одно тело и две головы.

Об этом сообщил главный врач роддома №2 Альберт Курицын, передает Униан.

Рождение особенного ребенка произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

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По словам медика, у роженицы, жительницы Черновицкой области, это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

“Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности“, – сказал главврач.

Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

“Роды начались преждевременно – в 33 недели“, – сказал Альберт Курицын.

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Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

“Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией“, – сообщил Альберт Курицын.

Как сообщалось 4 июля, невестка и свекровь одновременно родили в Житомире.

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