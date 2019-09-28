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У Зеленского анонсировали окончание "турборежима" работы Рады

Комментариев: 2
Первый заместитель спикера парламента заявил, что усиленный режим работы Рады был нужен для перезапуска власти.
Руслан Стефанчук рассказал о дальнейшем режиме работы парламента
Руслан Стефанчук рассказал о дальнейшем режиме работы парламента
РБК-Украина

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На следующей неделе так называемый “турборежим“ принятия законов может быть завершен и Верховная Рада перейдет к обычному режиму работы.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что партия Слуга народа предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти и “запуска экономики“. В частности, речь шла и о президентских законопроектах.

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Стефанчук рассказал, что на предстоящей пленарной неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.

“После этого мы перейдем в обычный режим“, - сообщил Стефанчук.

Напомним, следующая пленарная неделя состоится 2 - 4 октября.

Ранее Стефанчук назвал главную задачу для Верховной Рады девятого созыва.

Как сообщалось, в первые дни работы в Раду подали более 120 законодательных инициатив. Президент зарегистрировал 26 законопроектов. Остальные законопроекты были поданы нардепами.

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Теги: Рада, Верховная Рада, законопроект, законопроекты, Руслан Стефанчук
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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    28.09.2019, 12:52
Оценка:  0
ЗаУкраину
И где только такие свиные рыла откапывают как на фото? И ведь чем страшнее тем наглее, и все во власть лезут.
Виталий__    28.09.2019, 12:39
Оценка:  0
Виталий__
Кого вы лечите..приняли законы старой Рады, а теперь хитрожопые решили турборежим отключить.
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