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На заводе в Сумах произошел взрыв

Комментариев: 2
По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва и дальнейшего пожара на одном из заводов в Сумах.
На заводе в Сумах произошел взрыв
© tsn.ua
Фото 1/3
  • Взрыв станка привел к пожару на заводе
  • Взрыв станка привел к пожару на заводе
  • Взрыв станка привел к пожару на заводе
На заводе в Сумах произошел взрыв
Взрыв станка привел к пожару на заводе
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В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТСН.

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В результате аварии пострадали 10 человек. По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение. На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

Накануне сообщалось, что на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.

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Теги: завод, взрыв, пожар, Сумы, пострадавшие
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Комментариев (2)
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Антибес    28.09.2019, 13:01
Оценка:  +1
Антибес
Станок сам по себе не может взорваться,клоуны.Может сгореть.
WTF2_сосет_хyй    28.09.2019, 12:48
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
тупорылое рагулье, чтоб вы все нахyй повзрывались к eбeням собачьим, рукосрaкие...
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