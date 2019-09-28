На заводе в Сумах произошел взрыв
По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва и дальнейшего пожара на одном из заводов в Сумах.
На заводе в Сумах произошел взрыв
© tsn.ua
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На заводе в Сумах произошел взрыв
Взрыв станка привел к пожару на заводе
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В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТСН.
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В результате аварии пострадали 10 человек. По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение. На месте работают спасатели. Подробности выясняются.
Накануне сообщалось, что на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.
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