Задержание СБУ наркогруппировки Овсепяна: Суд отпустил преступников на свободу

В этом деле для фигурантов назначали залог, сумма которого достигала 60 млн гривен.

Полтора года назад СБУ и ГПУ провели громкую спецоперацию по задержанию транснационального наркокартеля, среди дельцов были иностранные граждане, преимущественно выходцы из РФ. Через год расследования и затягивание дела в украинских судах, обвиняемые не только не получили сроки заключения, их отпускают на свободу.

Об этом сообщает сообщает “Стопкор“.

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26 сентября Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для одного из членов группировки Овсепяна. Его отпустили из-под стражи отбывать наказание под домашним арестом. Примечательно, что в этом деле для фигурантов назначали залог, сумма которого достигала 60 млн гривен. Решение принял судья Владимир Карабань, который во время Революции Достоинства выносил приговоры евромайданивцам.

Издание отмечает, что заседание по делу Овсепяна провели в закрытом режиме.

27 сентября СБУ отчиталась о задержании очередного фигуранта этого дела в пункте пропуска “Каланчак“ на административной границе с временно аннексированным Крымом. Злоумышленник пытался скрыться на полуостров для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что он непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности через поджог квартир и обстрелы частных домов из гранатометов.

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По информации спецслужбы, после “карантина“ в Крыму, организаторы планировали вернуть злоумышленника к активной деятельности в интересах наркосиндиката, - отчитались в правоохранительном ведомстве. Боевику объявили подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

Издание приводит информацию о том, кто стоит во главе бандгруппировки, а также их настоящие фамилии.

Это Андрей Амирханян (в разделе “розыск“ на сайте МВД проходит под другой фамилией - Лемишко, 1985 года рождения) и Егор Букин (1989 года, проходит под фамилией Левченко на сайте МВД “в розыске“). Оба скрываются от следствия и находятся в розыске.

Напомним, 27 сентября сотрудники СБУ задержали члена наркогруппировки “Химпром“, который запугивал свидетелей деятельности группировки, обстреливая дома из гранатомета.

Как сообщалось 20 сентября, Киево-Святошинский суд Киевской области 19 сентября 2019 года отпустил из-под стражи двух подозреваемых киллеров (среди которых возможный организатор) по делу об убийстве директора компании “Капарол Украина“ Павла Зможного, которое было совершено еще в 2016 году. Также задержанные подозревались и в убийстве начотдела рекламы Киевского метрополитена. Суд арестовал только одного из семи задержанных и еще четверых отправил под домашний арест.

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