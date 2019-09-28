Порошенко слетал в Лондон поддержать Гонтареву

Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой.

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерий Гонтареву после инцидента с наездом авто.

Об этом сообщается на Тelegram-канале Петра Порошенко

Экс-президент заявил, что Гонтарева “не только сильный менеджер, но и сильная личность“.

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“Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь, когда опонеты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину“, - отметил Порошенко.

Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой и передал ей футболку с надписью “Валерия не сломается“.

“С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Валерия не сломается. Знайте: никто из нас не сломается“, - заявил экс-президент.

По словам Порошенко, Гонтарева спасла "от коллапса всю банковскую систему страны" Тelegram

Напомним, дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. Также она прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая ранее сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Также она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи, якобы ей угрожают.

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