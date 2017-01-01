Волна "минирований" в Харькове: эвакуированы тысячи людей

Взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

В Харькове полиция проверяла десятки объектов на наличие взрывчатки МВД Украины

В полицию Харькова поступило сообщение о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов. Полицейские эвакуировали из указанных объектов 2226 человек. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, сообщение поступило вечером 27 сентября.

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“Специалисты взрывотехнического управления обследовали помещения и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили“, - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по статье о террористическом акте (ч.1 ст.258 УК.) Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без такового.

Как сообщалось,Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения “минеру“ столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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