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В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами

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На судне находилось около десятка украинцев.
Во время шторма исчезло судно "Bourbon Rhode"
Во время шторма исчезло судно "Bourbon Rhode"
depositphotos.com(иллюстративное фото)

В Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно “Bourbon Rhode“, среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП.

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“26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно “Bourbon Rhode“, среди членов экипажа которого были граждане Украины“, - сказал Кирилич.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

По данным источников издания, на судне находилось около десятка украинцев.

Как сообщалось, в мае 2017 в Украине наградили экипаж катера, который дал отпор россиянам.

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Теги: океан, судно, моряки, украинцы
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