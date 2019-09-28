Стали известны подробности о погибшем на Донбассе старшем лейтананте Нацгвардии

Марков получил пулевое ранение в лицо.

В результате вражеского обстрела в районе проведения ООС погиб старший лейтенант Александр Марков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

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"27 сентября около 17:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела командир зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины 38-летний старший лейтенант Александр Сергеевич Марков получил пулевое ранение в лицо.

Пострадавшему сразу была предоставлена домедицинская помощь и эвакуировано в Светлодарскую городской больницы. В ходе операции около 19:30 Александр умер.

"Командование Национальной гвардии Украины, бригада оперативного назначения НГУ выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в пресс-службе.

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