Две головы, одно тело. В Черновцах родились сиамские близнецы

Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.

В украинском городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает Униан со ссылкой на главного врача роддома № 2 Альберта Курицына 28 сентября

По его словам, девочки родились в его медучреждении этой ночью. Он отметил, что у них одно тело, но две головы. Курицын признался, что раньше никогда не сталкивался с подобной патологией.

Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - сказал медик.

Курицын сообщил, что первоначально планировалось, что женщина будет рожать в больнице в Киеве, однако в итоге ее поместили в Черновицкий роддом, так как роды начались преждевременно - на 33-й неделе.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками.

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