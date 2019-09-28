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Две головы, одно тело. В Черновцах родились сиамские близнецы

Комментариев: 2
Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.
В Черновцах родились сиамские близнецы
В Черновцах родились сиамские близнецы
Getty

В украинском городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает Униан со ссылкой на главного врача роддома № 2 Альберта Курицына 28 сентября

По его словам, девочки родились в его медучреждении этой ночью. Он отметил, что у них одно тело, но две головы. Курицын признался, что раньше никогда не сталкивался с подобной патологией.

Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - сказал медик.

Курицын сообщил, что первоначально планировалось, что женщина будет рожать в больнице в Киеве, однако в итоге ее поместили в Черновицкий роддом, так как роды начались преждевременно - на 33-й неделе.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

 

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Теги: беременность, Черновцы, роды, сиамские близнецы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Rangol    28.09.2019, 22:52
Оценка:  0
Rangol
Это великая персона подтверждающая ум и мозги украинца, который думкою богат, поскольку одна голова хорош, но две головы лучше. Слава героям Украины.
Пaночка    28.09.2019, 22:47
Оценка:  -3
Пaночка
На тій землі самі лише потвори та бастарди.Хак!Тфу!
DrFreeman    28.09.2019, 23:31
Оценка:  -1
DrFreeman
Ви про кацапстан?
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