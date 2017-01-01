В Черниговской области пьяный водитель мопеда врезался в копов

Водитель мопеда выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля.

В Нежине Черниговской области в субботу, 28 сентября, вечером произошло ДТП с участием мопеда и полицейского авто Toyota Prius, сообщает полиция региона.

"В Нежине во время несения службы между шестью и семью вечера автомобиль группы реагирования патрульной полиции вернул с улицы Широкомагерской на Таращанскую. За поворотом водитель автомобиля почти сразу увидел, как навстречу прямо посреди дороги едет мопед с водителем и пассажиром. Полицейское авто остановилось, приняв вправо, но водитель мопеда в этот момент выехал с середины дороги на встречную полосу и врезался в переднее левое крыло полицейского автомобиля", - говорится в сообщении.

Водитель мопеда получил серьезные травмы. Пострадавшего сразу доставили в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, его состояние оценивается как тяжелое. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, установят врачи.

Пассажир мопеда получил незначительные травмы и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пока полиция с медиками оказывали помощь водителю, пассажир самовольно оставил место происшествия. Оба мужчины были без шлемов.

пресс-служба полиции

При осмотре мопеда в бардачке под сиденьем вместе с документами на транспортное средство, полисом и удостоверением водителя был найден пакет с едой и бутылками с остатками алкоголя.

Напомним, что ранее водитель погиб в ДТП из-за халатности полиции. Полиция не убрала автобус, который ранее попал в аварию, и в него врезался другой водитель. От полученных травм он скончался на месте.

Также сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка. ДТП произошло, когда пешеходы переходили улицу по "зебре". В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.

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