В "ЛНР" пять детей подорвались на гранате
В неподконтрольном Украине селе Красная Заря Перевальского района Луганской области пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 сентября, когда дети нашли тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов.
"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения неподконтрольного Луганска, где им оказывается медицинская помощь.
Ранее в соцсетях сообщили, что в Донецке загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В сети появились фото и видео пожара.
Позже так называемая милиция самопровозглашенной "ДНР" заявила, что в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка на территории завода алюминиевых профилей произошел крупный пожар.
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