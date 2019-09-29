Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Донбассе - посол

В Берлине считают, что ответственность за скандал с переговорами президентов США и Украины лежит на Вашингтоне.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине. Об этом дипломат сообщил в комментарии, опубликованном в субботу в издании Der Spiegel.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - отметил Мельник.

Дипломат также прокомментировал стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского, где они критиковали Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине.

Как пишет Der Spiegel, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".

"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", - указал Реттген.

Напомним, в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.

Позже в ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи. За пять лет Евросоюз собрал для Украины самый большой в истории блока пакет поддержки.

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