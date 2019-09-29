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Сутки на Донбассе: Боевики обстреляли позиции ООС 23 раза

Комментариев: 4
Враг обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских военных на Донбассе обстреляли больше 20 раз
Позиции украинских военных на Донбассе обстреляли больше 20 раз
штаб ООС

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Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Украинские военные не понесли потерь. Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил 11 обстрелов: вблизи Марьинки (трижды), по два раза возле Водяного, Павлополя и Лебединского, а также Новотроицкого и Новогнатовки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы 12 обстрелов – возле Новолуганского (шесть раз), Новгородского (дважды), Троицкого, Новотошковского, Кондрашевской, Луганского.

С начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотроицкого, Павлополя и Травневого.

 

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Теги: донбасс, обстрел, боевики, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Ira0956    29.09.2019, 10:36
Оценка:  0
Ira0956
Москва значительно усилила свои позиции в глобальном пространстве. Западные страны при этом отказываются от поддержки Киева и “перешли на российскую сторону”. Об этом заявил руководитель Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Мыкола    29.09.2019, 10:11
Оценка:  0
Мыкола
Майданутые развязали эту бойню , а сваливают все на Россию, поскольку так хочет мировое закулисье. Ему выгодно разъединить славян., чтобы грабить их поодиночке!
wr777    29.09.2019, 10:30
Оценка:  -1
wr777
Дебил Перестань смотреть телевизор руссонутый
Ira0956    29.09.2019, 10:36
Оценка:  0
Ira0956
wr777, иди море копай, чмо )
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