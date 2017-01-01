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Сутки в зоне ООС: 23 обстрела, потерь нет

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Враг обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 29 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил 11 обстрелов: вблизи Марьинки (трижды), по два раза возле Водяного, Павлополя и Лебединского, а также Новотроицкого и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы 12 обстрелов – возле Новолуганского (шесть раз), Новгородского (дважды), Троицкого, Новотошковского, Кондрашевской, Луганского.

С начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотроицкого, Павлополя и Травневого.

Напомним, за сутки 27 сентября сепаратисты 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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