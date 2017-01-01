Итоги 28 сентября: Смерть Марка Захарова и отставка Курта Волкера

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Волкер подал в отставку в разгар скандала о Зеленском и Трампе EPA/UPG

Петр Порошенко посетил Валерию Гонтареву, Курт Волкер уволился, а в Москве умер известный режиссер Марк Захаров. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Рада перестанет ускоренно работать

На следующей неделе так называемый “турборежим“ принятия законов может быть завершен и Верховная Рада перейдет к обычному режиму работы. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что партия Слуга народа предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти и “запуска экономики“. В частности, речь шла и о президентских законопроектах.

Порошенко слетал в гости к Гонтаревой

Пятый президент Петр Порошенко посетил в Лондоне экс-главу НБУ Валерий Гонтареву после инцидента с наездом авто. Экс-президент заявил, что Гонтарева “не только сильный менеджер, но и сильная личность“.

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“Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась. Не сломается и теперь“, - отметил Порошенко.

Экс-главу Нацбанка Украины Порошенко посетил вместе с супругой и передал ей футболку с надписью “Валерия не сломается“.

Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

В результате вражеского обстрела в районе проведения ООС погиб старший лейтенант Александр Марков. 27 сентября около 17:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников.

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Командир зенитно-ракетного взвода зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии 38-летний Александр Марков получил пулевое ранение в лицо.

В Москве скончался Марк Захаров

В Москве в возрасте 85 лет умер режиссер и художественный руководитель Ленкома Марк Захаров. Захаров работал в Московском драматическом театре имени Гоголя, Московском театре миниатюр, Московском театре сатиры и других.

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Главным режиссером Ленкома он стал в 1973 году. За свою карьеру Захаров срежиссировал больше 40 театральных постановок, около 25 телеспектаклей и семь фильмов.

В списке его работ - 12 стульев (1976), Обыкновенное чудо (1978) и Тот самый Мюнхгаузен (1980). В двух своих фильмах Стоянка поезда - две минуты (1972) и Убить дракона (1988) он также принял участие в качестве актера.

Волкер уволился после публикации жалобы на разговор Трампа и Зе

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В жалобе упоминалось имя Волкера.

Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года. Кроме того, адвокат Трампа Руди Джулиани опубликовал сообщение от Волкера, в котором говорится о знакомстве с Андреем Ермаком - помощником Зеленского по вопросам международной политики.

Как отмечается, опубликованное в микроблоге Twitter сообщение было адресовано Джулиани 19 июля. "Мне действительно понравился завтрак сегодня утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник", - говорится в тексте.

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