Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Заканчивались пеплом": Трамп назвал Зе "очень хорошим" и призвал остановить охоту на ведьм

Комментариев: 2
Президент США также заявил, что создал "величайшую экономике" в своей стране.
Трамп считает, что Зеленский уже все объяснил
Трамп считает, что Зеленский уже все объяснил
EPA/UPG

Читай также: Трамп рассказал о “величайшем мошенничестве“ в истории США

Заявление Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны Дональда Трампа в телефонном разговоре 25 июля должно положить конец очередной “охоте на ведьм“. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

“Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал “Fake News“ в ООН, что я не давил на него в той или иной форме, должен сам по себе положить конец новой и самой последней охоте на ведьм. Другие такие войны закончились пеплом!“, - написал Трамп.

Читай также: Отставка Волкера: что говорят украинские политики

Читай также: Адвокат Трампа показал смс от Волкера о Зеленском

Кроме того, он не понимает, как его могут отправить в отставку по процедуре импичмента, ведь он  “создал величайшую экономику в истории страны“, полностью перестроил вооруженные силы, сократил рекордные налоги и правила, и так далее.

Напомним, ранее посол заверил, что Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Донбассе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Трамп, Зеленский, США, экономика, скандал, звонок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    29.09.2019, 10:35
Оценка:  0
Ira0956
Москва значительно усилила свои позиции в глобальном пространстве. Западные страны при этом отказываются от поддержки Киева и “перешли на российскую сторону”. Об этом заявил руководитель Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Ira0956    29.09.2019, 10:23
Оценка:  0
Ira0956
"Очень хороший" для Трампа, значит "очень плохой" для украины.
"Очень хороший" - это значит, что сразу и без сопротивления ложится под омерику.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь