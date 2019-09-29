"Заканчивались пеплом": Трамп назвал Зе "очень хорошим" и призвал остановить охоту на ведьм

Президент США также заявил, что создал "величайшую экономике" в своей стране.

Трамп считает, что Зеленский уже все объяснил EPA/UPG

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Заявление Владимира Зеленского об отсутствии давления на него со стороны Дональда Трампа в телефонном разговоре 25 июля должно положить конец очередной “охоте на ведьм“. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

“Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал “Fake News“ в ООН, что я не давил на него в той или иной форме, должен сам по себе положить конец новой и самой последней охоте на ведьм. Другие такие войны закончились пеплом!“, - написал Трамп.

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....The conversation with the new and very good Ukraine President, who told the Fake News, at the United Nations, that HE WAS NOT PRESSURED BY ME IN ANY WAY, SHAPE, OR FORM, should by and of itself bring an end to the new and most recent Witch Hunt. Others ended in ashes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

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Кроме того, он не понимает, как его могут отправить в отставку по процедуре импичмента, ведь он “создал величайшую экономику в истории страны“, полностью перестроил вооруженные силы, сократил рекордные налоги и правила, и так далее.

Напомним, ранее посол заверил, что Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Донбассе.

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