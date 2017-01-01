Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Холокост – это предупреждение для всего человечества": Киев вспоминает жертв Бабьего Яра

Комментариев: 0
Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве, подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Зеленский тоже высказался по случаю памяти жертв Бабьего Яра
Зеленский тоже высказался по случаю памяти жертв Бабьего Яра
president.gov.ua

Читай также: Конкурс проекта мемориального центра Бабий Яр: определен победитель

В Украине в субботу, 29 сентября, отмечается День памяти жертв Бабьего Яра – евреев, цыган, военнопленных и других невинных людей, убитых фашистами в Киеве в 1941 году, пишет Корреспондент.

В конце сентября 1941 года нацистские власти оккупированного Киева приказали, чтобы 29 сентября еврейское население города к восьми часам утра явилось в назначенное место с документами и ценными вещами.

Читай также: В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля

За невыполнение приказа грозил расстрел. При этом было объявлено о намерении провести перепись и переселение евреев. Собравшихся людей согнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли.

За два дня, 29-30 сентября, были расстреляны 33 тысячи 771 человек. А в период с 29 сентября по 11 октября – было уничтожено почти все еврейское население Киева – более 50 тысяч человек. 
 
По разным оценкам, за годы Второй мировой в Бабьем Яру погибло от 100 до 150 тысяч человек – евреев, ромов, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники, представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали “лишними“. 
 

Читай также: “Латентные геи“ и “еврейское лобби“: Чепурной не понимает, что не так со словом “негр“

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались вплоть до освобождения Киева. Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы.

Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на высшем государственном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября также почтил память жертв трагедии, сообщает его пресс-служба.

“Память Бабьего Яра, Холокоста – это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов“.

Читай также: ТОП-5 мистических мест Киева для прогулок на Хеллоуин

“Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны“, – говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа Зеленский и Нетаньяху в Бабьем Яру высказались об антисемитизме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, Киев, евреи, Бабий Яр, Вторая мировая война, фашисты, еврейский вопрос, холокост, расстрел, фашист, нацисты, Владимир Зеленский, еврей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь