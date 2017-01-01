"Холокост – это предупреждение для всего человечества": Киев вспоминает жертв Бабьего Яра

Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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В Украине в субботу, 29 сентября, отмечается День памяти жертв Бабьего Яра – евреев, цыган, военнопленных и других невинных людей, убитых фашистами в Киеве в 1941 году, пишет Корреспондент.

В конце сентября 1941 года нацистские власти оккупированного Киева приказали, чтобы 29 сентября еврейское население города к восьми часам утра явилось в назначенное место с документами и ценными вещами.

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За невыполнение приказа грозил расстрел. При этом было объявлено о намерении провести перепись и переселение евреев. Собравшихся людей согнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли.

За два дня, 29-30 сентября, были расстреляны 33 тысячи 771 человек. А в период с 29 сентября по 11 октября – было уничтожено почти все еврейское население Киева – более 50 тысяч человек. По разным оценкам, за годы Второй мировой в Бабьем Яру погибло от 100 до 150 тысяч человек – евреев, ромов, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники, представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали “лишними“. Читай также: “Латентные геи“ и “еврейское лобби“: Чепурной не понимает, что не так со словом “негр“ Расстрелы в Бабьем Яру продолжались вплоть до освобождения Киева. Бабий Яр наряду с Освенцимом стал ужасным символом Холокоста на территории Восточной Европы.

Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на высшем государственном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября также почтил память жертв трагедии, сообщает его пресс-служба.

“Память Бабьего Яра, Холокоста – это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов“.

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“Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны“, – говорится в сообщении.

Напомним, 19 августа Зеленский и Нетаньяху в Бабьем Яру высказались об антисемитизме.

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