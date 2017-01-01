Генпрокурора США разозлило упоминание его в разговоре Трампа и Зеленского

В министерстве юстиции утверждают, что Барр ничего не знал об июльском разговоре Трампа с Зеленским, по крайней мере, до середины августа.

Барр недоволен тем, что его упомянули в разговоре с президентом Украины EPA/UPG

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Генпрокурор США Ульям Барр был удивлен и рассержен, когда узнал, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем вместе с адвокатом Руди Джулиани в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники Associated Press пишет “112 Украина“.

“Министерство юстиции впервые узнало о звонке Трампа, когда адвокат ЦРУ 14 августа упомянул жалобу неустановленного информатора этой спецслужбы“, - говорит чиновник, осведомленный об этом вопросе.

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В самом министерстве утверждают, что Барр ничего не знал об июльском разговоре Трампа с Зеленским, по крайней мере, до середины августа. В ведомстве также заверяют, что Барр не говорил с Трампом о расследовании дела в отношении Байдена, или его сына, Хантера.

Трамп не просил Барра связаться с официальными лицами Украины по этому вопросу. По словам чиновников, Барр также не разговаривал с Джулиани ни о чем, касающемся Украины.

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Барр оказался под пристальным вниманием демократов Конгресса, которые обвинили его в том, что он действует от имени Трампа больше, чем от системы правосудия.

“Я сделаю так, чтобы Джулиани позвонил вам, и я также собираюсь позвонить генеральному прокурору Барру, и мы разберемся с этим“, - сказал Трамп президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, ранее В разведке США назвали жалобу информатора “беспрецедентным делом“.

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