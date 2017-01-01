Зе адресовали две петиции с требованием показать разговоры с Путиным

Авторы петиций подчеркивают, что телефонные разговоры с лидером страны-агрессора не могут быть личным делом президента.

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Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в петиции на сайте президента.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров - "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - пишет автор.

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"Подчеркиваем, что вы - президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным", - говорится в петиции № 22/074726. Петиция пока набрала 50 подписей, их сбор продлится еще 91 день.

В другой петиции № 22/074716 под названием "переговоры с Путиным" автор пишет: "Недавно был такой прецедент - президент США выложил стенограмму своих переговоров с вами. По требованию народа".

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"Народ Украины требует от вас выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!", - подчеркивается в петиции, которая пока собрала 16 подписей.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурора США разозлило упоминание его в разговоре Трампа и Зеленского.

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