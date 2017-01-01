Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зе адресовали две петиции с требованием показать разговоры с Путиным

Комментариев: 0
Авторы петиций подчеркивают, что телефонные разговоры с лидером страны-агрессора не могут быть личным делом президента.
От Зеленского требуют опубликовать телефонный переговоры с Путиным
От Зеленского требуют опубликовать телефонный переговоры с Путиным
president.gov.ua

Читай также: "Заканчивались пеплом": Трамп назвал Зе "очень хорошим" и призвал остановить охоту на ведьм

Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в петиции на сайте президента.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров - "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - пишет автор.

Читай также: Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Донбассе - посол

"Подчеркиваем, что вы - президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора - Путиным", - говорится в петиции № 22/074726. Петиция пока набрала 50 подписей, их сбор продлится еще 91 день.

В другой петиции № 22/074716 под названием "переговоры с Путиным" автор пишет: "Недавно был такой прецедент - президент США выложил стенограмму своих переговоров с вами. По требованию народа".

Читай также: Трамп рассказал о "величайшем мошенничестве" в истории США

"Народ Украины требует от вас выложить стенограмму ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан. Сделайте шаг к настоящей демократии!", - подчеркивается в петиции, которая пока собрала 16 подписей.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурора США разозлило упоминание его в разговоре Трампа и Зеленского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: РФ, Украина, петиции, Зеленский, Путин, разговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь