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ЕСПЧ принял решение по пяти заявлениям против Украины по люстрации

Комментариев: 1
Текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.
По пяти делам против Украины приняты решения в ЕСПЧ
По пяти делам против Украины приняты решения в ЕСПЧ
пресс-служба САП

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Евросуд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации. Об этом сообщает УНН.

Как уточнил один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ юрист Олег Подгайный, суд уведомил представителя, что решения по 5 “люстрационным“ заявлениям против государства Украины - приняты.

“Это два объединенных кейса”, - сказал юрист. По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.

Ранее Рада объявила "выборы" в Крыму нелегитимными и призвала осудить РФ.

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Теги: Украина, ЕСПЧ, суд, люстрация
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Комментариев (1)
Катилин    29.09.2019, 13:35
Оценка:  +1
Катилин
ЕСПЧ агенты Кремля=))
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