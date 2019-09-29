ЕСПЧ принял решение по пяти заявлениям против Украины по люстрации
Текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.
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Евросуд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации. Об этом сообщает УНН.
Как уточнил один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ юрист Олег Подгайный, суд уведомил представителя, что решения по 5 “люстрационным“ заявлениям против государства Украины - приняты.
“Это два объединенных кейса”, - сказал юрист. По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.
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