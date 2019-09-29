В Умани хасидов эвакуировали из горящего дома
Читай также: В Умань охранять праздник хасидов прибыл отряд полиции из Израиля
В ночь на воскресенье в городе Умань произошел пожар в доме, в котором проживали паломники-хасиды. Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области 29 сентября.
Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.
Читай также: В Украину не пустили 4-х паломников-хасидов
Сотрудникам ГСЧС удалось спасти дом от огня. Пожар был ликвидирован в 3:41 ночи. Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов.
Они не пострадали. Уже установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.
Напомним, ранее сообщалось, что хасиды устроили концерт в аэропорту Одессы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram