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В Умани хасидов эвакуировали из горящего дома

Комментариев: 2
Возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети. Спасатели эвакуировали пятерых хасидов.
Спасатели смогли спасти всех проживающих в доме
Спасатели смогли спасти всех проживающих в доме
пресс-служба ГосЧС

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В ночь на воскресенье в городе Умань произошел пожар в доме, в котором проживали паломники-хасиды. Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области 29 сентября.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

В загоревшемся доме проживают пятеро хасидов
В загоревшемся доме проживают пятеро хасидов
пресс-служба ГосЧС

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Сотрудникам ГСЧС удалось спасти дом от огня. Пожар был ликвидирован в 3:41 ночи. Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов.

Они не пострадали. Уже установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что хасиды устроили концерт в аэропорту Одессы.

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Теги: фото, огонь, пожар, пожарные, Умань, хасиды, паломники, Черкасская область, ГСЧС
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Комментариев (2)
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MNI1957    29.09.2019, 15:01
Оценка:  0
MNI1957
всё правильно,проводка виновата
толян04    29.09.2019, 14:56
Оценка:  0
толян04
зря спасатели это сделали.
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