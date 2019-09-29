В Умани хасидов эвакуировали из горящего дома

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети. Спасатели эвакуировали пятерых хасидов.

Спасатели смогли спасти всех проживающих в доме пресс-служба ГосЧС

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В ночь на воскресенье в городе Умань произошел пожар в доме, в котором проживали паломники-хасиды. Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области 29 сентября.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

В загоревшемся доме проживают пятеро хасидов пресс-служба ГосЧС

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Сотрудникам ГСЧС удалось спасти дом от огня. Пожар был ликвидирован в 3:41 ночи. Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали из комнат дома пятерых хасидов.

Они не пострадали. Уже установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее сообщалось, что хасиды устроили концерт в аэропорту Одессы.

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