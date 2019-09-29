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Бывший президент Крыма Мешков скончался в больнице

Комментариев: 6
Юрий Мешков находился в реанимации в подмосковном Красногорске. Две недели назад его туда перевезли из Турции.
Мешков выступал за воссоединение Крыма с РФ
Мешков выступал за воссоединение Крыма с РФ
Facebook Виталия Хомутова

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Экс-президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

"Умер", – написала дочь Мешкова. Марианна Мешкова не сообщила других подробностей, в том числе, где и когда состоятся похороны.

По информации российских СМИ, Мешков находился в реанимации в больнице в подмосковном Красногорске. Две недели назад его туда перевезли из Турции.

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Крымский политик и юрист Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области. Он был первым и единственным президентом Крыма (1994-1995 гг). В своей предвыборной кампании поддерживал курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения.

В июле 2011 года по решению Окружного административного суда Крыма Мешкова выдворили с территории Украины с ограничением въезда на пять лет. Основанием для депортации стали высказывания политика, косвенно призывающие к изменению конституционного строя.

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Напомним, 1 сентября Юрий Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели его в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Марианна Мешкова рассказывала, что у отца возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Также сообщалось, что у пары украли деньги и документы.

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Теги: Россия, Крым, смерть, Турция, умер, Мешков
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Комментариев (6)
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Рибак1    29.09.2019, 13:56
Оценка:  +1
Рибак1
и путин сдохнет .. скоро
Хулиганка*    29.09.2019, 14:01
Оценка:  -1
Хулиганка*
итить колотить ...никак сам Всевышний пожаловал...Нет????
досада....н е боишься, что запуская бумеранг он вернется к тебе серпом?
ПродувКротов    29.09.2019, 14:20
Оценка:  -2
ПродувКротов
путен помер 15 февраля 2016 года в 2-10 ночи. Именно тогда медведев об этом сообщил всему миру, за что и был сильно избит ближе к обеду следующего дня, как раз после заседания олигархов на кремле. После этой даты того старого больного путена не видел больше никто. Остались одни двойники.
Хулиганка*    29.09.2019, 13:53
Оценка:  -2
Хулиганка*
А Крым ДА!!!!
BOOTSMANN    29.09.2019, 15:01
Оценка:  -2
BOOTSMANN
ДА!!!! И Крым умер...
ВыВсеВрети    29.09.2019, 13:45
Оценка:  0
ВыВсеВрети
а Крым?не?!....)))))))))
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