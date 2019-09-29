Бывший президент Крыма Мешков скончался в больнице

Юрий Мешков находился в реанимации в подмосковном Красногорске. Две недели назад его туда перевезли из Турции.

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Экс-президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

"Умер", – написала дочь Мешкова. Марианна Мешкова не сообщила других подробностей, в том числе, где и когда состоятся похороны.

По информации российских СМИ, Мешков находился в реанимации в больнице в подмосковном Красногорске. Две недели назад его туда перевезли из Турции.

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Крымский политик и юрист Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области. Он был первым и единственным президентом Крыма (1994-1995 гг). В своей предвыборной кампании поддерживал курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения.

В июле 2011 года по решению Окружного административного суда Крыма Мешкова выдворили с территории Украины с ограничением въезда на пять лет. Основанием для депортации стали высказывания политика, косвенно призывающие к изменению конституционного строя.

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Напомним, 1 сентября Юрий Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели его в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Марианна Мешкова рассказывала, что у отца возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Также сообщалось, что у пары украли деньги и документы.

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