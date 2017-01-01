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Под Черкассами грабители вынесли полмиллиона из дома бизнесмена

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Одного из нападавших задержали на территории рощи за пределами Монастырища.
Под Черкассами грабители вынесли полмиллиона из дома бизнесмена
© пресс-служба Нацполиции
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  • Нацполиция поймала одного из грабителей
  • Второго злоумышленника продолжают искать
  • Сумку с деньгами полиции удалось отобрать у пойманного преступника
  • Грабители угрожали оружием семье предпринимателя и вынесли огромную сумму
Под Черкассами грабители вынесли полмиллиона из дома бизнесмена
Нацполиция поймала одного из грабителей
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Полицейские Черкасской области задержали злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на семью предпринимателей с Монастырища. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Злоумышленники, под угрозой применения оружия, завладели деньгами в сумме полмиллиона гривен. Одного из нападавших задержали на территории рощи за пределами Монастырища. Полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения его сообщника.

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Сегодня утром в полицию Монастирищенского района поступило сообщение о разбойном нападении.

Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился только его несовершеннолетний сын, и угрожая парню оружием, завладели средствами в сумме 500 тыс. грн.

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Немедленно был введен в действие оперативный план "Сирена". Поднят по тревоге личный состав Монастирищенского и Христиновского отделений полиции. Кроме того направлены на помощь местным полицейским сотрудников батальона полиции особого назначения и кинологов со служебными собаками.

Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города, но несмотря на то, что дом пострадавших находился на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

Сотрудниками батальона полиции особого назначения совместно с кинологами был организован "прочесывания" леса на территории района.

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В результате поисковых мероприятий, на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин, которые бежали из лесополосы в рощу. 

Окружив периметр, спецназе задержали одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

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Следственным отделением Монастирищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 УК (разбой). Поиски второго нападающего продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умани пятерых хасидов спасли из горящего дома.

 

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Теги: бизнес, деньги, грабеж, разбой, угрозы. полиция, Черкассы
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