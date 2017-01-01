В Симферополе авто влетело в подземный переход, есть жертвы

Водитель Renault и не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КIА.

В аннексированном Крыму автомобиль КIА в результате столкновения влетел в проем одного из подземных переходов в центре Симферополя. Один человек погиб и двое пострадали, сообщает МВД РФ в воскресенье, 20 сентября.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КIА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", – говорится в сообщении.

При этом, по данным правоохранителей, автомобиль Renault одновременно столкнулся с припаркованным автомобилем Opel.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault, а у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов. Также медицинская помощь потребовалась водителю КIА.

Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи, за их жизни борются медики. По факту случившегося начата проверка.

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