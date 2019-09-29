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Укрзализныцю разделят на три части

Комментариев: 3
Правительство уже разрабатывает соответствующий законопроект, руководство Укрзализныци также разделится на три должности.
Компанию разделят на три отдельные
Компанию разделят на три отдельные
пресс-служба УЗ

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании. Криклий в интервью Радио Свобода отметил, что правительство совместно с Верховной Радой разрабатывает соответствующий законопроект, передает Корреспондент.

Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. За всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети.
 
Второй оператор будет заниматься убыточными и проблемными пассажирскими перевозками.
И третий - грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства. Руководство "Укрзализныци" также разделится на три должности.
Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует приобрести три тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок.
 
Напомним, ранее в Кабмине анонсировали перевозки пассажиров в Крым.

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Теги: Укрзалізниця, пассажирские перевозки, железная дорога, грузоперевозки, Укрзализныця
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Комментариев (3)
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Мыкола    29.09.2019, 16:33
Оценка:  0
Мыкола
И что народ думал, когда голосовал за состав Верховной Рады? Тупо-умие украинского народа не знает границ !
WTF2_сосет_хyй    29.09.2019, 16:22
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
ну и дебилы, это пиздeц.... хана жд, последнее разваливают....
ТТ69    29.09.2019, 16:14
Оценка:  -2
ТТ69
лебедь, рак да щука
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