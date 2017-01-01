В Украине объявили штормовое предупреждение

Завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, ухудшится в западных областях, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский Гидрометцентр.

По данным украинских синоптиков, завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В высокогорных районах Карпат прогнозируются порывы ветра, силой до 25-30 м/сек.

Кроме того, в период с 29 по 2 октября в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.