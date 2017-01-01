Все админуслуги планируют перевести в онлайн за 5 лет

До конца 2019 года в правительстве планируют запустить 20 новых электронных сервисов.

Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все административные услуги в онлайн, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, пишет Экономическя правда.

"Наша цель на 5 лет — 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг — вообще без вмешательства чиновников. До конца года мы запустим примерно 20 сервисов", — заявил он во время мероприятия Digital transformation of Ukraine во Львове.