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В РФ выразили надежду, что Зеленский "вменяем" и не будет публиковать разговоры с Путиным

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Глава временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Зеленский не будет публиковать переговоры с Путиным.
В РФ надеются, что разговоры Путина и Зеленского не появятся в сети
В РФ надеются, что разговоры Путина и Зеленского не появятся в сети
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Глава временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в Twitter об идее публикации телефонных разговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

“В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным", - говорит он.

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"Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики”, - считает Пушков.

Напомним, на сайте президента появились петиции с призывом обнародовать стенограммы всех переговоров Зеленского и Путина.

 

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Теги: Пушков, Путин, Зеленский, РФ, Украина, разговоры
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