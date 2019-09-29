В РФ выразили надежду, что Зеленский "вменяем" и не будет публиковать разговоры с Путиным

Глава временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Зеленский не будет публиковать переговоры с Путиным.

В РФ надеются, что разговоры Путина и Зеленского не появятся в сети коллаж фото

Читай также: Трамп назвал идею своего импичмента "величайшим мошенничеством"

Глава временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в Twitter об идее публикации телефонных разговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

“В Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным", - говорит он.

Читай также: СМИ узнали о попытках засекретить разговоры Трампа с Путиным

На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным. Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 29, 2019

Читай также: В опубликованной стенограмме беседы Трампа и Зеленского только 5 из 30 минут - демократы

"Думаю, он этого не сделает, иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики”, - считает Пушков.

Напомним, на сайте президента появились петиции с призывом обнародовать стенограммы всех переговоров Зеленского и Путина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram