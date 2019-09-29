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СМИ заподозрили Волкера в лоббировании Javelin в Украине

Комментариев: 3
Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем.
Волкера обвинили в лоббизме интересов американской компании в Украине
Волкера обвинили в лоббизме интересов американской компании в Украине
посольство США в Украине

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет Корреспондент со ссылкой на Politico.

Волкер числился в лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги.
 
По данным издания, Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

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Politico пишет, что из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть вопросы к бывшему спецпредставителю Госдепа по Украине.

Напомним, что ранее телеканал CNN со ссылкой сразу на три источника сообщил об отставке спецпредставителя Госдепа по Украине.
 
Он написал заявление через день после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, которая касается телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа.
 
Курт Волкер был назначен на должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года.

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Теги: Украина-США, оружие, лоббизм, госдепартамент США, Курт Волкер, Javelin
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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    29.09.2019, 19:36
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
да вы просрeте все, срагули eбaные. главное не техника, главное прокладка между рулем и седушкой, а она у вас дебильная напрочь
Meritus    29.09.2019, 17:48
Оценка:  0
Meritus
"Волкер выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летального оружия практически сразу после того, как был назначен спецпредставителем. Он также поддерживал поставки Украине комплексов Javelin".
Я за таки
tulchanin    29.09.2019, 18:24
Оценка:  -1
tulchanin
Ну и как ? Сколько танковых атак остановили Javelin'нами ? Где они вообще то сейчас, ещё не продали по "тихому" ?
К слову, украинская Стугна в 3-4раза дешевле и вполне достаточна чтоб пробивать танки сепаратистов( там далеко не новейшие модели) даже в лоб. Нафиг были нужны Javelin'ы, деньги лишние?
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