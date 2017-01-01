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На Закарпатье произошло землетрясение

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Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.
Землетрясение в Украине
Землетрясение в Украине
csis.org
 
На Закарпатье зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0, сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
 
О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.
 
Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.
 
Напомним, что, в воскресенье, 29 сентября, произошло землетрясение магнитудой 6,2 неподалеку от побережья острова Минданао в южной части Филиппин. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах от крупного портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 76 километров.
 
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Теги: Закарпатье, землетрясение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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