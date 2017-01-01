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Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке – СМИ

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Ранее глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раскритиковал президента за то, что он лично не приехал ежегодный Марш памяти.
Владимир Зеленский инкогнито посетил Бабий Яр в годовщину трагедии
Владимир Зеленский инкогнито посетил Бабий Яр в годовщину трагедии
facebook.com/oleksandrroytburd
 
Президент Украины Владимир Зеленский в частном порядке приезжал 29 сентября в Бабий Яр, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в частном порядке и почтил память жертв трагедии по случаю 78-летней годовщины событий.
 
Ранее глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх раскритиковал президента из-за того, что он лично не приехал ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра. Его слова процитировал в Facebook художник Александр Ройтбурд.

"В Бабьем Яру выступил раввин Блайх. Он сказал: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же еврей, ему не надо", – написал Ройтбурд.

В ответ на высказывания Блайха Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест и подчеркнула, что "поддерживает деятельность президента Украины".

Также в ОЕОУ напомнили, что глава государства публично почтил память жертв Бабьего Яра в августе во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, 29 сентября в Украине отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. В связи с годовщиной трагедии Офис президента опубликовал обращение к украинцам.

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Теги: евреи, Бабий Яр, холокост, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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