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В Павлограде полицейский устроил ДТП

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В результате аварии пострадали три человека. Предварительно установлено, что правоохранитель имел признаки алкогольного опьянения.
На месте ДТП в Павлограде
На месте ДТП в Павлограде
dp.npu.gov.ua
 
В Павлограде работник уголовного розыска местной полиции стал виновником ДТП. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
 
Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 18.50. Полицейский на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Лада Калина.
 
Как подчеркнули в полиции, во время инцидента он был не на службе.
 
В результате ДТП водитель и двое пассажиров Лады, среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
 
Указано, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградской полиции и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.
 
Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. О происшествии уведомили Госбюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
 
Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка на пешеходном переходе. 

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Теги: ДТП, полиция, Днепропетровская область, полицейский, ДТП с полицией, Павлоград
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Источник: korrespondent.net

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