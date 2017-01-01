В Павлограде полицейский устроил ДТП

В результате аварии пострадали три человека. Предварительно установлено, что правоохранитель имел признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП в Павлограде dp.npu.gov.ua

В Павлограде работник уголовного розыска местной полиции стал виновником ДТП. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 18.50. Полицейский на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем Лада Калина.

Как подчеркнули в полиции, во время инцидента он был не на службе.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Лады, среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Указано, что руководитель отдела уголовного розыска Павлоградской полиции и его заместитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. О происшествии уведомили Госбюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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