Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского сообщили о планах нового визита в США

Комментариев: 0
На сегодняшний день есть расписание и задачи по подготовке официального визита украинского лидера в Вашингтон.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке
 
Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что планируется новый официальный визит Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано 29 сентября.
 
По словам Ермака, во время беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера в кулуарах 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались вопросы, в том числе связанные с новыми переговорами.
 
"Эта беседа (телефонный разговор украинского и американского президентов, который стал причиной запуска процедуры импичмента Трампа – ред.) – часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь (Майк Помпео), по энергетике – министр (Рик) Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – подчеркнул помощник Зеленского.
 
При этом он не назвал участников переговоров с украинской стороны и не уточнил, когда может состояться визит украинского лидера в Вашингтон.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Украина-США, переговоры, визит, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь