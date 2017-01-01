У Зеленского сообщили о планах нового визита в США

На сегодняшний день есть расписание и задачи по подготовке официального визита украинского лидера в Вашингтон.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что планируется новый официальный визит Владимира Зеленского в США. Об этом он рассказал в интервью ТСН , которое было опубликовано 29 сентября.

По словам Ермака, во время беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера в кулуарах 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждались вопросы, в том числе связанные с новыми переговорами.

При этом он не назвал участников переговоров с украинской стороны и не уточнил, когда может состояться визит украинского лидера в Вашингтон.

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