Под Одессой подросток застрелил из ружья своего ровесника
Мальчик случайно выстрелил в старшего знакомого, когда показывал ему охотничье ружье деда.
В одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил в 15-летнего друга, который находился у него в гостях.
Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областной полиции.
Читай также: Под Киевом парень расстрелял экс-девушку с ее новым парнем и застрелился в отделении полицииКак отметили в полиции, 15-летний потерпевший находился в гостях у 12-летнего знакомого, который решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.
Подросток взял оружие в руки и оно внезапно выстрелило. Старший парень получил смертельное ранение в область груди.
По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Стрелявшего мальчика допросили в присутствии родителей и психолога, оружие изъяли на экспертизу.
Как сообщалось 24 июня, стали известны жуткие детали и мотив убийства 9-летнего мальчика в Киеве.
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