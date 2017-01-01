Под Одессой подросток застрелил из ружья своего ровесника

В одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил в 15-летнего друга, который находился у него в гостях.

Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областной полиции.

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Как отметили в полиции, 15-летний потерпевший находился в гостях у 12-летнего знакомого, который решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.