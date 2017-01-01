В Одесской области подросток выстрелил в приятеля
Мальчик случайно выстрелил в старшего знакомого, когда показывал ему охотничье ружье деда.
В одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил в 15-летнего друга, который находился у него в гостях. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областной полиции.
Как отметили в полиции, 15-летний потерпевший находился в гостях у 12-летнего знакомого, который решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.
Подросток взял оружие в руки и оно внезапно выстрелило. Старший парень получил смертельное ранение в область груди.
По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).
Стрелявшего мальчика допросили в присутствии родителей и психолога, оружие изъяли на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 15-летний подросток выстрелил из пистолета в голову своему 8-летнему брату.
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