В Одесской области подросток выстрелил в приятеля

Мальчик случайно выстрелил в старшего знакомого, когда показывал ему охотничье ружье деда.

В Одесской области подросток застрелил друга из ружья деда od.npu.gov.ua

В одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний мальчик выстрелил в 15-летнего друга, который находился у него в гостях. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отметили в полиции, 15-летний потерпевший находился в гостях у 12-летнего знакомого, который решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда.

Подросток взял оружие в руки и оно внезапно выстрелило. Старший парень получил смертельное ранение в область груди.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство).

Стрелявшего мальчика допросили в присутствии родителей и психолога, оружие изъяли на экспертизу.

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