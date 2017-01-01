В школах и детсадах Прикарпатья изъяли почти 8 тонн некачественных продуктов

Из 687 учебных заведений области 36 пищеблоков не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

За год специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области изъяли из учебных заведений почти 8 тонн некачественных пищевых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребсужбы.

По данным ведомства, проводился постоянный мониторинг поставок и реализации пищевых продуктов в учреждениях образования области, в рамках которого исследовались молочные и мясные продукты, рыба, овощи, масло и хлеб.

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Так, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 в области отобрано 1777 образцов пищевых продуктов в 520 заведениях, из них 68 образцов по результатам исследований не соответствовали требованиям. По результатам мониторинга остановлено использование неподходящих пищевых продуктов в 64 случаях в количестве 7800 кг.

Также в Главном управлении Госпродпотребслужы области проанализировали тендерную документацию при проведении открытых торгов по предоставлению услуг по питанию детей в учебных заведениях области. Анализ показал отсутствие требований по безопасности и качеству продукции, которые не менее важны, чем цена. Поэтому специалисты Госпродпотребслужы разработали требования к поставщикам, желающим участвовать в упомянутых тендерах.

Одним из важных пунктов выполнения программы является соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоках в учебных заведениях области.

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Из 687 учебных заведений области 36 пищеблоков не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а в 76 школах они отсутствуют, в 31 школе питание детей осуществляется только буфетной продукцией, в 31 школе выделены комнаты для приема пищи, в 14 - привозное питание.

Как сообщалось 18 сентября, в киевской гимназии еду школьникам готовили из отходов.

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