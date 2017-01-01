Луценко заверил, что регулярно отказывал Джулиани по делу Байдена

Луценко дважды встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и не раз говорил с ним по телефону.

Луценко рассказал о своих разговорах с Джулиани Facebook Юрия Луценко

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом он заявил Los Angeles Times, передает УНН.

Он уточнил, что дважды встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани и не раз говорил с ним по телефону. По словам Луценко, юрист постоянно интересовался тем, какие нарушения мог допустить Байден и его сын Хантер.

Он, по словам экс-генпрокурора, неоднократно просил Луценко провести по ним расследование. “Я сказал, давайте делать это по линии прокуратуры, а не через президентов”, — вспомнил Луценко.

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“Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского официального лица”, — заверил он.

Луценко отметил, что был готов оказать содействие в проведении рассмотрения этого дела, но при условии, что его начало открыла бы американская сторона, например, сотрудники ФБР США. Он подчеркнул, что не имел доказательств для начала собственного расследования.

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По словам Луценко, тот факт, что Хантер Байден входил в состав руководства холдинга Burisma, “могло бы быть свидетельством наличия конфликта интересов”, однако не являлось нарушением закона.

Луценко сообщил, что обе его встречи с Джулиани имели место в прошлом году: первый раз в Нью-Йорке, а второй — в Варшаве. В Нью-Йорке Луценко посещал офис Джулиани.

Ранее в НАБУ заверили, что сын Байдена не фигурирует в их расследованиях.

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