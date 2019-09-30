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В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто

Комментариев: 2
Газобетонные блоки обрушились на улицу через несколько секунд после того, как там прошли люди.
В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто
© dp.informator.ua
Фото 1/9
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
  • Стройматериалы засыпали улицу и авто
В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто
Стройматериалы засыпали улицу и авто
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В Днепре в воскресенье, 29 сентября, строительные материалы упали с новостройки прямо на дорогу и раздавили припаркованную легковушку, сообщает Информатор.

Отмечается, что лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.

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С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания.

Обладательнице разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки.

 

Напомним, во Львове упал строительный кран вместе с крановщицей. Конструкция рухнула на супермаркет.

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Теги: видео, фото, Днепр, авария, новострой, авто
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Комментариев (2)
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Кайдаш    30.09.2019, 11:35
Оценка:  0
Кайдаш
В салон, продающий "Лесусы" заходит работяга со стройки (спецовка, кирзачи, весь заляпанный цементом). Подходит к самой дорогой модели, интересуется ценой:
- Миллион гривен!
-А за два раза?
- 500 000 раз в погода
-А за 4 раза?
- 250 000 раз в три месяца..
Работяга чешет репу.
Кайдаш    30.09.2019, 11:36
Оценка:  0
Кайдаш
Менеджер спрашивает:
- Может, Вам более бюджетная модель подойдёт?
- Может, и подойдет, но бетонная плита упала именно на такую...
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