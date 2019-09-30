В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто
В Днепре в воскресенье, 29 сентября, строительные материалы упали с новостройки прямо на дорогу и раздавили припаркованную легковушку, сообщает Информатор.
Отмечается, что лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.
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С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания.
Обладательнице разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки.
Напомним, во Львове упал строительный кран вместе с крановщицей. Конструкция рухнула на супермаркет.
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