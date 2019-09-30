Газобетонные блоки обрушились на улицу через несколько секунд после того, как там прошли люди.

В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто

В Днепре с новостройки упали бетонные блоки и раздавили авто

В Днепре в воскресенье, 29 сентября, строительные материалы упали с новостройки прямо на дорогу и раздавили припаркованную легковушку, сообщает Информатор.

Отмечается, что лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.

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С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания.

Обладательнице разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки.

Напомним, во Львове упал строительный кран вместе с крановщицей. Конструкция рухнула на супермаркет.

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