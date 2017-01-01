Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

STUDY.UA приглашает на самое масштабное образовательное событие сезона!Реклама

STUDY.UA приглашает на самое масштабное образовательное событие сезона!

 

5 и 6 октября образовательная компания STUDY.UA проведет выставку “Образование за границей“.

Мероприятие пройдет в Fairmont Grand Hotel Kyiv по адресу: город Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1. Участие в выставке бесплатное при условии предварительной регистрации.

 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

 

Что вас ждет на выставке “Образование за границей“?

 

Посещение выставки — это важный шаг на пути к успешному будущему и карьерным успехам. Всех тех, кто интересуется престижным образованием за границей и в Украине, ждут встречи с представителями рейтинговых зарубежных учебных заведений и интересные семинары от образовательных экспертов.

Зарегистрируйтесь и приходите всей семьей. На выставке вас будут ждать:

  • 3 потока образовательных семинаров;
  • общение с представителями зарубежных школ, колледжей и университетов;
  • презентация новых программ Международной школы STUDY Academy: Международной медиа-школы, Международной IT-школы и Международной бизнес-школы;
  • обзор вариантов летних и зимних каникул с изучением английского языка в Украине и за границей;
  • сюрпризы для самых маленьких гостей мероприятия!

Выставку посетят представители 70 университетов, бординговых и языковых школ из 10 стран мира! Вы сможете лично пообщаться с ними и задать все интересующие вопросы касательно обучения, проживания и построения дальнейшей карьеры за границей. К тому же, только в дни выставки действуют специальные условия на бронирование всех программ.

 

Не упустите самое выгодное предложение сезона и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 

Подробнее об образовательных программах на выставке

 

На выставке будут представлены стенды различных образовательных программ и направлений.

Высшее образование в Канаде, США, Великобритании и странах Европы. На выставке вы сможете узнать о стоимости обучения, условиях поступления, нюансах проживания и многом другом непосредственно у представителей колледжей или университетов, которые вас заинтересуют. Зарегистрируйтесь для участия в выставке, чтобы получить полную информацию о престижном англоязычном образовании, открывающем практически неограниченные карьерные перспективы 

Среднее образование в бординговых школах за границей. На выставке вы убедитесь в том, что обучение в школах Англии, Канады, США и других зарубежных стран является выгодной инвестицией, открывающей путь в самые престижные университеты мира.

Каникулы для школьников. Хотите, чтобы во время каникул ребенок не только отдохнул, но и подтянул английский, получил полезные навыки и нашел много новых друзей? Посетите стенды групповых поездок за границу и Британских лагерей в Украине!

Международное образование в Украине. Учеба по стандартам американских и канадских средних школ без отрыва от основного обучения в Украине — это возможно. На стендах Международной школы STUDY Academy вы сможете узнать о программах, гарантирующих поступление в 275 рейтинговых колледжей и университетов мира.

Академия английского языка STUDY Academy. Приходите на выставку и узнайте об эффективных программах изучения английского языка для детей, подростков и взрослых.

 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

 

На выставке “Образование за границей“ будет интересно всем! Ждем вас 5 и 6 октября по адресу: Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1 (Fairmont Grand Hotel Kyiv).

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь