STUDY.UA приглашает на самое масштабное образовательное событие сезона!

5 и 6 октября образовательная компания STUDY.UA проведет выставку “Образование за границей“.

Мероприятие пройдет в Fairmont Grand Hotel Kyiv по адресу: город Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1. Участие в выставке бесплатное при условии предварительной регистрации.

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Что вас ждет на выставке “Образование за границей“?

Посещение выставки — это важный шаг на пути к успешному будущему и карьерным успехам. Всех тех, кто интересуется престижным образованием за границей и в Украине, ждут встречи с представителями рейтинговых зарубежных учебных заведений и интересные семинары от образовательных экспертов.

Зарегистрируйтесь и приходите всей семьей. На выставке вас будут ждать:

Выставку посетят представители 70 университетов, бординговых и языковых школ из 10 стран мира! Вы сможете лично пообщаться с ними и задать все интересующие вопросы касательно обучения, проживания и построения дальнейшей карьеры за границей. К тому же, только в дни выставки действуют специальные условия на бронирование всех программ.

Не упустите самое выгодное предложение сезона и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Подробнее об образовательных программах на выставке

На выставке будут представлены стенды различных образовательных программ и направлений.

Высшее образование в Канаде, США, Великобритании и странах Европы. На выставке вы сможете узнать о стоимости обучения, условиях поступления, нюансах проживания и многом другом непосредственно у представителей колледжей или университетов, которые вас заинтересуют. Зарегистрируйтесь для участия в выставке, чтобы получить полную информацию о престижном англоязычном образовании, открывающем практически неограниченные карьерные перспективы

Среднее образование в бординговых школах за границей. На выставке вы убедитесь в том, что обучение в школах Англии, Канады, США и других зарубежных стран является выгодной инвестицией, открывающей путь в самые престижные университеты мира.