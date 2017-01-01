STUDY.UA приглашает на самое масштабное образовательное событие сезона!Реклама
5 и 6 октября образовательная компания STUDY.UA проведет выставку “Образование за границей“.
Мероприятие пройдет в Fairmont Grand Hotel Kyiv по адресу: город Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1. Участие в выставке бесплатное при условии предварительной регистрации.
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Что вас ждет на выставке “Образование за границей“?
Посещение выставки — это важный шаг на пути к успешному будущему и карьерным успехам. Всех тех, кто интересуется престижным образованием за границей и в Украине, ждут встречи с представителями рейтинговых зарубежных учебных заведений и интересные семинары от образовательных экспертов.
Зарегистрируйтесь и приходите всей семьей. На выставке вас будут ждать:
- 3 потока образовательных семинаров;
- общение с представителями зарубежных школ, колледжей и университетов;
- презентация новых программ Международной школы STUDY Academy: Международной медиа-школы, Международной IT-школы и Международной бизнес-школы;
- обзор вариантов летних и зимних каникул с изучением английского языка в Украине и за границей;
- сюрпризы для самых маленьких гостей мероприятия!
Выставку посетят представители 70 университетов, бординговых и языковых школ из 10 стран мира! Вы сможете лично пообщаться с ними и задать все интересующие вопросы касательно обучения, проживания и построения дальнейшей карьеры за границей. К тому же, только в дни выставки действуют специальные условия на бронирование всех программ.
Не упустите самое выгодное предложение сезона и ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Подробнее об образовательных программах на выставке
На выставке будут представлены стенды различных образовательных программ и направлений.
Высшее образование в Канаде, США, Великобритании и странах Европы. На выставке вы сможете узнать о стоимости обучения, условиях поступления, нюансах проживания и многом другом непосредственно у представителей колледжей или университетов, которые вас заинтересуют. Зарегистрируйтесь для участия в выставке, чтобы получить полную информацию о престижном англоязычном образовании, открывающем практически неограниченные карьерные перспективы
Среднее образование в бординговых школах за границей. На выставке вы убедитесь в том, что обучение в школах Англии, Канады, США и других зарубежных стран является выгодной инвестицией, открывающей путь в самые престижные университеты мира.
Каникулы для школьников. Хотите, чтобы во время каникул ребенок не только отдохнул, но и подтянул английский, получил полезные навыки и нашел много новых друзей? Посетите стенды групповых поездок за границу и Британских лагерей в Украине!
Международное образование в Украине. Учеба по стандартам американских и канадских средних школ без отрыва от основного обучения в Украине — это возможно. На стендах Международной школы STUDY Academy вы сможете узнать о программах, гарантирующих поступление в 275 рейтинговых колледжей и университетов мира.
Академия английского языка STUDY Academy. Приходите на выставку и узнайте об эффективных программах изучения английского языка для детей, подростков и взрослых.
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На выставке “Образование за границей“ будет интересно всем! Ждем вас 5 и 6 октября по адресу: Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 1 (Fairmont Grand Hotel Kyiv).