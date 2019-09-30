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На Донбассе погибла 21-летняя боец "Айдара"

Комментариев: 12
Анастасия Витовская скончалась от множественных осколочных ранений.
Анастасии Витовской был 21 год
Анастасии Витовской был 21 год
uaznaypravdu.livejournal.com

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На Донбассе во время обстрела погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Об этом говорится в сообщении 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженный сил Украины “Айдар“.

“27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения“, - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее стали известны подробности о погибшем на Донбассе старшем лейтенанте Нацгвардии.

 

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Теги: Нацгвардия, военные, Айдар, гибель, ВСУ
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Комментариев (13)
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ThaiFever    30.09.2019, 12:18
Оценка:  0
ThaiFever
Просто спермой захлебнулась
WTF2wtf    30.09.2019, 12:22
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты просто конченый нацист, упоротое говно оккупантов ...
VSHIVANKA    30.09.2019, 12:17
Оценка:  -3
VSHIVANKA
В ДОНБАССЕ, А НЕ НА ДОНБАССЕ.....
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ МЕЛОЧИ.....)))
Антитрололо    30.09.2019, 12:14
Оценка:  -1
Антитрололо
Лучше напишите про 10000 человек,которые умерли в Украине на прошлой неделе.А про подобный дохлый биомусор не пишите!
СтальнаяКрыса    30.09.2019, 12:27
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А сколько Kaцaпов в раше на прошлой неделе сдохло? Вот об этом писать в самый раз!
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:07
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
захлебнулась отсасывая. сучку сучья смерть
Пaночка    30.09.2019, 11:52
Оценка:  -2
Пaночка
Однією падлюкою менше.І це чудово!Хак!Тфу!
СтальнаяКрыса    30.09.2019, 11:59
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Вот если бы тебя убили то одной падлой стало меньше. Желаю тебе смерти скорейшей и мучительной! И всем пророссийски гадам!
Антибес    30.09.2019, 11:41
Оценка:  -6
Антибес
Это что получается?Увидев что"герои"по-пьяни от нетерпения снова начали жонглировать гранатами без чеки,она,будучи сверху, прикрыла клиента своим телом и спасла его,погибнув сама?На колени всем её клиентам когда её понесут вперёд ногами к яме!!!
RickiTikiTavi    30.09.2019, 12:03
Оценка:  -2
RickiTikiTavi
Антибесу. Уверен, что христианин а тем более православный не должен радоваться гибели свое
RickiTikiTavi    30.09.2019, 12:06
Оценка:  -1
RickiTikiTavi
Уверен, что христианин а тем более православный не должен радоваться гибели своей соотечественницы. А Христос вообще плакал-бы над ее теломет, ведь каждого человека Бог создал по своему образу и подобию, и конечно плохо когда человек выбирает не Бога, но танцевать на могиле врагов не следует.
ThaiFever    30.09.2019, 12:17
Оценка:  -1
ThaiFever
видим как вы плачете когда в РФ , наводнение , пожар , или еще что то, так что просто пошел ты на х_у_й
WTF2wtf    30.09.2019, 12:24
Оценка:  0
WTF2wtf
Оккупанты и убийцы из россии удивляются отношению к ним?
Сами это заслужили - не Украина полезла с танками к вам в страну убивать, упоротые путинские наци ...
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