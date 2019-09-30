На Донбассе погибла 21-летняя боец "Айдара"
Анастасия Витовская скончалась от множественных осколочных ранений.
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На Донбассе во время обстрела погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Об этом говорится в сообщении 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженный сил Украины “Айдар“.
“27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стали известны подробности о погибшем на Донбассе старшем лейтенанте Нацгвардии.
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