Тюрьма или "армия" ЛДНР: Правозащитник рассказал об опасностях поездок в РФ

Украинцы, едущие на заработки в Россию, рискуют стать фигурантами уголовного дела и получить ультиматум – воевать против Украины или сидеть в тюрьме.

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В России возбуждены тысячи уголовных дел против украинцев, которых задержали незаконно и которым предложили выбирать между тюрьмой и службой в “армии“ “ЛДНР“. Об этом сайту “Сегодня“ рассказал брат экс-узника Кремля Евгения Панова правозащитник Игорь Котелянец.

По его словам, общественная организация “Объединение родственников политических заключенных Кремля“, которую он возглавляет, работает исключительно с политическими заключенными. Но при этом организация получает много информации о случаях неполитических арестов в РФ.

Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то, - говорит Котелянец.

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Правозащитник рассказал, что одной из распространенных схем “отлова“ украинцев в РФ является привлечение их к распространению наркотиков с целью последующего ареста:

Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявление о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать “раскладки“ наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в “ЛНР-ДНР“, или получаешь максимальный срок, – отметил Котелянец.

Напомним, крымских политзаключенных принудительно отправили в психиатрическую больницу.

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