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Тюрьма или "армия" ЛДНР: Правозащитник рассказал об опасностях поездок в РФ

Комментариев: 12
Украинцы, едущие на заработки в Россию, рискуют стать фигурантами уголовного дела и получить ультиматум – воевать против Украины или сидеть в тюрьме.
Арестованным в РФ украинцам предлагают выбор между тюрьмой и "армией" ЛДНР
Арестованным в РФ украинцам предлагают выбор между тюрьмой и "армией" ЛДНР
depositphotos.com

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В России возбуждены тысячи уголовных дел против украинцев, которых задержали незаконно и которым предложили выбирать между тюрьмой и службой в “армии“ “ЛДНР“. Об этом сайту “Сегодня“ рассказал брат экс-узника Кремля Евгения Панова правозащитник Игорь Котелянец.

По его словам, общественная организация “Объединение родственников политических заключенных Кремля“, которую он возглавляет, работает исключительно с политическими заключенными. Но при этом организация получает много информации о случаях неполитических арестов в РФ.

Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то, - говорит Котелянец.

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Правозащитник рассказал, что одной из распространенных схем “отлова“ украинцев в РФ является привлечение их к распространению наркотиков с целью последующего ареста:

Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявление о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать “раскладки“ наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в “ЛНР-ДНР“, или получаешь максимальный срок, – отметил Котелянец.

Напомним, крымских политзаключенных принудительно отправили в психиатрическую больницу.

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Теги: РФ, ЛДНР, политзаключенные
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Комментариев (12)
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RickiTikiTavi    30.09.2019, 12:18
Оценка:  0
RickiTikiTavi
Насколько я, знаю в ЛДНР нет принудительного призыва в армию - в армии служат только добровольцы. Да в 2014 году добровольцами брали всех подряд, но сейчас достаточно строгий отбор, стараются брать имеющих военные специальности. Скажите зачем в такой армии из добровольцев нужны наркокурьеры?
Хитрый-Лис    30.09.2019, 12:19
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Вам ИЗ ИХТАМНЕТ виднее и в отборе и в подборе
VSHIVANKA    30.09.2019, 12:15
Оценка:  -1
VSHIVANKA
УЖАС ТО КАКОЙ.....
WTF2wtf    30.09.2019, 12:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Вообще вся эта путинская война и оккупация отнюдь не веселуха ... но не для тупых ботов из россии на бюджетной зарплате оккупантов.
Больше всего от этого путинского боевого говна пострадал и страдает оккупированный россией Донбасс
Антибес    30.09.2019, 11:59
Оценка:  +1
Антибес
Хорошие страшилки!Вместо историй про бабайку можно смело эти байки рассказывать непослушным детишкам!Они может и поверят!Но совсем не факт,что поверят все детишки.))))))))))))))))
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 11:59
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
а еще они жрут младенцев и спят с медведями! не ходите, дети, в африку гулять!

а было бы неплохо всех срагулей около 3 лямов загнать на донбасс и на свои же пулеметы толпой. трупами завалили бы друг друга))))) и и гавна меньше, и пользу бы принесли))))))
WTF2wtf    30.09.2019, 12:19
Оценка:  -1
WTF2wtf
... это пишет упоротый НАЦИСТ "Nikolas_Adver",
который хвастался личным участием в убийствах украинцев
Зелибоба    30.09.2019, 11:47
Оценка:  0
Зелибоба
не “раскладки“, а "ЗАКЛАДКИ"..... видимо тот, кто это сочинял не очень разбирается в современных терминах и мыслит как кастрлюголовая упоротая мавпа!
alex-zol    30.09.2019, 11:43
Оценка:  0
alex-zol
Редакторы, проснитесь, вы серите))) На дворе конец 2019, не 2014-й))))
МаюРацию    30.09.2019, 11:40
Оценка:  0
МаюРацию
Спасибо, поржал
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 11:44
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Раденький що дурненткий.
Зелибоба    30.09.2019, 11:36
Оценка:  -2
Зелибоба
Хорошая пища для умственно-отсталых упоротых кастрюль)))
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