Тюрьма или "армия" ЛДНР: Правозащитник рассказал об опасностях поездок в РФ
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В России возбуждены тысячи уголовных дел против украинцев, которых задержали незаконно и которым предложили выбирать между тюрьмой и службой в “армии“ “ЛДНР“. Об этом сайту “Сегодня“ рассказал брат экс-узника Кремля Евгения Панова правозащитник Игорь Котелянец.
По его словам, общественная организация “Объединение родственников политических заключенных Кремля“, которую он возглавляет, работает исключительно с политическими заключенными. Но при этом организация получает много информации о случаях неполитических арестов в РФ.
Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то, - говорит Котелянец.
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Правозащитник рассказал, что одной из распространенных схем “отлова“ украинцев в РФ является привлечение их к распространению наркотиков с целью последующего ареста:
Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявление о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать “раскладки“ наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в “ЛНР-ДНР“, или получаешь максимальный срок, – отметил Котелянец.
Напомним, крымских политзаключенных принудительно отправили в психиатрическую больницу.
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Больше всего от этого путинского боевого говна пострадал и страдает оккупированный россией Донбасс
а было бы неплохо всех срагулей около 3 лямов загнать на донбасс и на свои же пулеметы толпой. трупами завалили бы друг друга))))) и и гавна меньше, и пользу бы принесли))))))
который хвастался личным участием в убийствах украинцев