Пользователи сети также подметили тревожное выражение лица Зеленского во время встречи с Трампом.

Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа

"Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах

"Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах

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Президент Зеленский на прошлой неделе с официальным визитом посетил США. Там он выступил с речью на Генассамблее ООН и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Правда, визит украинской делегации в США проходил на фоне громкого скандала, который спровоцировал телефонный разговор Зеленского-Трампа.



В разговоре лидеры двух стран, в частности, говорили об уголовном расследовании дела в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах в США – Джо Байдена.

Стоит отметить, что телефонный разговор с Зеленский пытаются использовать оппоненты Трампа для развития подготовки к проведению возможного импичмента президента США. Определенные последствия возможны и для Украины.

Пользователи сети также подметили тревожное выражение лица Зеленского во время встречи с Трампом. Это также обыграли в нескольких мемах.

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До этого в истории США уже возникало громкое дело, которое спровоцировало процедуру импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Касалось оно сексуального скандала с Моникой Левински. В соцсетях объединили две ситуации и теперь в шутку называют президента Украины – Моникой Зеленски.

Как сообщалось 27 сентября, американские демократы утверждают, что опубликованная стенограмма беседы президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа не является полной.

30 сентября у Зеленского сообщили о планах нового визита в США.

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