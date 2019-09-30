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"Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах

Комментариев: 8
Пользователи сети также подметили тревожное выражение лица Зеленского во время встречи с Трампом.
"Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах
© соцсети
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  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
  • Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
"Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах
Пользователи сети активно создают новые мемы на тему скандала с разговором Зеленского и Трампа
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Президент Зеленский на прошлой неделе с официальным визитом посетил США. Там он выступил с речью на Генассамблее ООН и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Правда, визит украинской делегации в США проходил на фоне громкого скандала, который спровоцировал телефонный разговор Зеленского-Трампа.
 

В разговоре лидеры двух стран, в частности, говорили об уголовном расследовании дела в отношении сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах в США – Джо Байдена.

Стоит отметить, что телефонный разговор с Зеленский пытаются использовать оппоненты Трампа для развития подготовки к проведению возможного импичмента президента США. Определенные последствия возможны и для Украины.

Пользователи сети также подметили тревожное выражение лица Зеленского во время встречи с Трампом. Это также обыграли в нескольких мемах.

Читай также: 60% американцев видят проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским

До этого в истории США уже возникало громкое дело, которое спровоцировало процедуру импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Касалось оно сексуального скандала с Моникой Левински. В соцсетях объединили две ситуации и теперь в шутку называют президента Украины – Моникой Зеленски.

Как сообщалось 27 сентября, американские демократы утверждают, что  опубликованная стенограмма беседы президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа не является полной.

30 сентября у Зеленского сообщили о планах нового визита в США.

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Теги: Моника Левински, Моника Зеленски, скандал, импичмент Трампа, США, Знеленский
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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
chytan    30.09.2019, 12:27
Оценка:  0
chytan
Ржачно !
Антибес    30.09.2019, 12:19
Оценка:  -2
Антибес
Вовика Зеленски!Эта низкорослая клоунесса отсасывает хозяину Орального кабинета не хуже Моники!!!Зе,ты никчёмный минетчик-очколиз!!!
VSHIVANKA    30.09.2019, 12:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НАРОД ЗАСЛУЖИВАЕТ СВОИХ ПРАВИТЕЛЕЙ.....
LifeStriker    30.09.2019, 12:08
Оценка:  -4
LifeStriker
понабирали ЗеБилов, порошенко вернись!
Хулиганка*    30.09.2019, 12:19
Оценка:  -1
Хулиганка*
свят, свят, свят, померла так померла....Это я про жирного борова...Доктор сказал в морг
LifeStriker    30.09.2019, 12:21
Оценка:  +1
LifeStriker
В морг скоро твоего ХУТИНА ПУЯ понесут, кстати, ты уже позавтракал с лопаты?
stavi    30.09.2019, 11:59
Оценка:  0
stavi
Так, немає у нас ні презика, ні парламента.
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 11:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это было бы смешно, если не было бы так грустно.
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:17
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
просто смешно. второе-довыeбывались
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